"Європейська правда": Угорщина хоче віддати Ощадбанку інкасаторські авто без викрадених з них коштів

Угорська влада погодилася віддати Ощадбанку України обидві арештовані інкасаторські машини, але хоче залишити вилучені кошти та золото. Про це повідомили два джерела "Європейської правди".

Відповідну інформацію адвокатам української сторони передали слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести розслідування. Передача авто була запланована на сьогодні.

При цьому мільйони доларів та євро, а також золото, безпідставно вилучені в Угорщині, країна зараз віддавати наміру не має.

Щоб легітімізувати це рішення Угорщина цього тижня ухвалила закон, який створює правові підстави для конфіскації коштів, що опинилися у її спецслужб. Окреме рішення ухвалив уряд Орбана. У документах про автомобілі нічого не йшлося.

Дані про стан авто, які мають повернути, журналістам з'ясувати не вдалося.

Викрадення коштів Ощадбанку

5 березня на території Угорщини затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили золото та готівку за домовленістю з австрійським Райффайзеном. Інкасаторів затримали і близько доби про їхню долю нічого не було відомо. Консулів до них не пускали.

В авто були цінності: $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

В Ощадбанку пояснили, що кошти, які перевозились з Відня до України, належать їм. Вони були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Кошти прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.

Угорщина заявила, що перевірятиме можливі зв’язки перевізників із кримінальними чи терористичними організаціями, а також з’ясовуватиме, чи не призначалися ці кошти для фінансування політичних організацій в Угорщині.

Також угорці заявили, нібито затримали українського працівника спецслужб. Як з'ясував LB, одним з затриманих інкасаторів був генерал на пенсії, що раніше працював у антитерористичному центрі. Наймання банками колишніх працівників правоохоронної системи є поширеною практикою.