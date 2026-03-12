Із країн Близького Сходу евакуювали 16 громадян України

11-12 березня евакуювали з країн Близького Сходу 16 громадян України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

"На виконання доручення президента України, МЗС працює над забезпеченням безпечного повернення на громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину. Глава МЗС Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій. 11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні.

МЗС подякувало польським колегам за організаційну підтримку.