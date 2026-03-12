Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Із країн Близького Сходу евакуювали 16 громадян України

МЗС подякувало польським колегам за організаційну підтримку. 

Фото: МЗС

11-12 березня евакуювали з країн Близького Сходу 16 громадян України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ

"На виконання доручення президента України, МЗС працює над забезпеченням безпечного повернення на громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину. Глава МЗС Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій. 11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні.

