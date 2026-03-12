Поблизу Іраку загорілися два танкери. Імовірно, причиною стали іранські удари

Два нафтові танкери загорілися у територіальних водах Іраку, а ключовий нафтовий експортний термінал Оману евакуювали. Імовірно, причиною загоряння стала атака Ірану.

Про це пишуть Bloomberg та Reuters.

Атаки на судна біля узбережжя Іраку змусили нафтові термінали країни тимчасово припинити роботу. Водночас кораблям наказали залишити порт Міна-аль-Фахаль в Омані як запобіжний захід, повідомили джерела Bloomberg, які отримали відповідне повідомлення від портового агента.

Зазначається, що евакуація в Міна-аль-Фахалі, який розташований за межами Ормузької протоки, демонструє, що конфлікт розширюється і починає загрожувати навіть тим небагатьом портам, звідки ще можна експортувати близькосхідну нафту.

Наказ евакуювати судна з Міна-аль-Фахаля надійшов після атак дронів на інші порти країни в середу. Безпілотники також влучили у резервуари з пальним у порту Салала, повідомило державне агентство новин Оману. Після цього порт призупинив роботу контейнерного та вантажного терміналів. Інші порти країни, зокрема Дукм, продовжують працювати у звичайному режимі.

Державна організація Іраку з маркетингу нафти (SOMO) повідомила, що танкери, які зазнали удару, це Safesea Vishnu під прапором Маршаллових Островів та Zefyros під прапором Мальти.

За даними директора Генеральної компанії портів Іраку, країна зупинила роботу своїх нафтових терміналів.

«Ця подія негативно впливає на безпеку та економіку Іраку і становить загрозу для безпеки морської навігації та нафтової діяльності у територіальних водах країни», – йдеться у заяві SOMO.

За останні дні атаки на морські судна помітно посилилися. Британська служба UK Maritime Trade Operations повідомила, що у четвер судно було вражене невідомим снарядом на північ від Джебель-Алі в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Також представник ВМС Таїланду заявив, що в середу було атаковане вантажне судно Mayuree Naree під тайським прапором (балкер вантажопідйомністю 30 тис. тонн), коли воно намагалося вийти з Ормузької протоки.На тлі ескалації ціна еталонної нафти Brent зросла до 10% у четвер.Навіть новина про координоване вивільнення 400 млн барелів стратегічних резервів, організоване Міжнародним енергетичним агентством, не змогла зупинити зростання цін.

Аналітики вважають, що ситуація може ще погіршитися.

«Ми думали, що найгірший сценарій уже настав — фактичне закриття Ормузької протоки майже на два тижні. Але евакуація флоту в Омані свідчить, що ситуація може ще погіршитися», – заявила старша аналітикиня нафтового ринку компанії Kpler Сюй Муюй.

Через порт Міна-аль-Фахаль експортується приблизно 1 млн барелів оманської нафти на добу. На момент закриття торгів у середу її ціна становила близько 121 долара за барель, що значно вище за світовий еталон Brent (приблизно 97 доларів).

Фактичне блокування Ормузької протоки – вузького морського коридору, через який транспортується близько п’ятої частини світової нафти, змусило Ірак, Кувейт і Саудівську Аравію скоротити видобуток.

Експорт із порту Фуджейра в ОАЕ (який розташований поза протокою) продовжується, але деякі судновласники уникають цього порту через ризик атак.

Саудівська Аравія тим часом перенаправляє нафту трубопроводом до порту Янбу на узбережжі Червоного моря.