США розпочинають розслідування щодо ЄС та інших торговельних партнерів

США розпочали нові розслідування щодо своїх торговельних партнерів, зокрема Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї після того, як Верховний суд США скасував значну частину попередніх мит.

Про це пише Financial Times.

У середу Офіс торгового представника США оголосив про початок розслідування щодо «надлишкових виробничих потужностей у промислових секторах» в низці країн.

Цей крок, ймовірно, допоможе адміністрації Трампа знову підвищити мита до рівнів, які діяли до рішення суду. Минулого місяця найвищий суд країни постановив, що президент не може використовувати надзвичайні повноваження для запровадження тарифів.

Після рішення суду адміністрація США швидко запровадила єдине мито 10% майже для всіх торговельних партнерів, щоб замінити мита, які суд визнав незаконними. Однак цей тимчасовий захід діятиме лише 150 днів.

Багато країн, на які спрямоване нове розслідування, зокрема країни ЄС, Тайвань, Швейцарія, Японія та Південна Корея, уже уклали торговельні угоди зі США, які встановлюють конкретні тарифні ставки, часто вищі за 10%.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що його мета – завершити нові розслідування до завершення дії нинішніх тимчасових тарифів. За його словами, торговельна політика президента Трампа не змінювалася десятиліттями.

«Нам потрібно захищати американські робочі місця і забезпечувати справедливу торгівлю з нашими партнерами. Інструменти можуть змінюватися», – сказав він.

Грір також заявив, що торговельні партнери США зацікавлені у збереженні нещодавніх угод, укладених із адміністрацією Трампа.

Минулого місяця Європейський парламент заявив, що після рішення Верховного суду відкладе ратифікацію торговельної угоди зі США. За цією угодою ЄС погодився знизити мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції до нуля в обмін на широкий тариф США на рівні 15%.

Однак новий тариф 10% запроваджується поверх уже існуючих мит, тоді як попередня ставка 15% включала значну частину чинних тарифів.

Грір заявив, що ЄС майже нічого не виконав зі своїх зобов’язань у торговельній угоді зі США. За його словами, США швидко виконали свої зобов’язання за так званою Тернберрійською угодою (угода, укладена між Дональдом Трампом і Урсулою фон дер Ляєн у 2025 році - ред.), тоді як ЄС місяцями затримує необхідні зміни тарифів.

Окрім ЄС, нове розслідування також стосується Китаю, Сінгапуру, Швейцарії, Норвегії, Індонезії, Малайзії, Камбоджі, Таїланду, Південної Кореї, В’єтнаму, Тайваню, Бангладеш, Мексики, Японії та Індії.

Грір також повідомив, що наступного тижня його відомство розпочне друге розслідування щодо використання примусової праці, яке охопить понад 60 країн.

Крім того, Вашингтон планує нові розслідування щодо торгівлі цифровими послугами та цін на лікарські препарати, хоча точні терміни їх початку поки не оголошені.