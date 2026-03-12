На папері документ спрямований на сприяння інтеграції 56 офіційно визнаних етнічних груп, серед яких переважають китайці хань, через освіту та житло.

Китай схвалив новий масштабний закон “Сприяння етнічній єдності та прогресу”. Критики заявляють, що він ще більше послабить права меншин.

Про це повідомляє BBC.

На папері він спрямований на сприяння інтеграції 56 офіційно визнаних етнічних груп, серед яких переважають китайці хань, через освіту та житло. Однак критики наголошують, що це ізолює людей від їхньої рідної мови та культури.

Закон вимагає, щоб усі діти вчили китайську (мандаринську) мову, починаючи з дитсадка і до закінчення середньої школи. Раніше учні могли вивчати більшу частину навчальної програми рідною мовою, як от тибетською, уйгурською або монгольською.

“Цей закон узгоджується з нещодавньою різкою зміною політики, спрямованою на придушення етнічного різноманіття, офіційно визнаного з 1949 року. Наступне покоління дітей тепер ізолюють і брутально змушують забувати власну мову та культуру”, – зазначив доцент кафедри антропології Корнелльського університету Магнус Фіскеше у звіті університету.

Однак Пекін стверджує, що вивчення мандаринської мови означає кращі перспективи працевлаштування наступного покоління. Також зазначається, що закон має вирішальне значення для просування “модернізації через більшу єдність”.

Закон схвалили сьогодні Всекитайські збори народних представників у Пекіні, які ніколи не відхиляли жодного пункту свого порядку денного.

Документ також дає право переслідувати батьків або опікунів, які можуть прищеплювати дітям “шкідливі погляди, що впливають на етнічну гармонію”. Також спонукають до створення “спільнот зі змішаним проживанням”. На думку деяких аналітиків, це може призвести до розформування кварталів із компактним проживанням меншин.

Китайський уряд почав просувати так звану “синізацію” меншин наприкінці 2000-х років. Метою політики є створення єдиної національної ідентичності через асиміляцію етнічних груп у домінантну культуру хань.