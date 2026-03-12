Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Астероїд-вбивця не становитиме загрози для Місяця у 2032 році

За найгіршого сценарію могло відбутися зіткнення, яке б суттєво порушило мережу супутників. 

Астероїд-вбивця не становитиме загрози для Місяця у 2032 році
Фото: ЕРА/UPG

100-метровий астероїд 2024 YR4, який свого часу вважався найбільш небезпечним космічним тілом для Землі, не нестиме загрози для Місяця і не призведе до безпрецедентного збою у супутникових системах.

Як пише The Guardian, завдяки роботі команди телескопу Джеймса Вебба вдалося точніше вирахувати траєкторію та швидкість астероїда. У 2032 році він з 4,3% вірогідності міг зіштовхнутися з Місяцем - але тепер вчені переконані, що пройде безпечно у 20 тисячах кілометрів від поверхні.

Цей астероїд називали "знищувачем міст", адже його діаметру достатньо для того, щоб знелюднити площу розміром приблизно з мегаполіс. У випадку влучання у Місяць він міг призвести до суттєвого пошкодження штучних супутників, які у великій кількості оточують нашу планету.

Європейська космічна агенція запевняє, що команда планетарної безпеки у її складі постійно відстежує потенційно загрозливі об'єкти у космосі. Завдяки вдосконаленню технологій повідомлення про ймовірність зіткнень можуть з'являтися частіше - але це гарантує, що людство буде готовим до справжньої астероїдної тривоги.

