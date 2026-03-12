У Польщі заявили про кібератаку на центр ядерних досліджень

У Польщі зафіксували спробу кібератаки проти Національного центру ядерних досліджень (NCBJ).

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х.

"Ми виявили спробу хакерської атаки на сервери Національного центру ядерних досліджень. Дії хакерів були припинені, всі процедури (безпеки, – ред.) були впроваджені. NCBJ постійно координує свої дії з державними органами, включаючи NASK (Наукова і Академічна комп'ютерна мережа, – ред.) та Міністерство енергетики. Триває ретельний аналіз інциденту. Наразі ми не виявляємо жодних загроз для діяльності Національного центру ядерних досліджень",- повідомив Гавковський.

Він також зазначив, що кібератака не була масштабною, але це була спроба прорвати захист, яку вдалося зупинити.

За його словами, перша ідентифікація векторів входу, тобто місць, звідки здійснювалася кібератака, пов’язана з Іраном. Водночас він додав, що це може бути певним "камуфляжем", а насправді за цим стоять інші суб’єкти.