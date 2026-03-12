Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У Польщі заявили про кібератаку на центр ядерних досліджень

Дії хакерів були вчасно припинені.

У Польщі заявили про кібератаку на центр ядерних досліджень
Ілюстративне фото
Фото: Stock

У Польщі зафіксували спробу кібератаки проти Національного центру ядерних досліджень (NCBJ).

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х.

"Ми виявили спробу хакерської атаки на сервери Національного центру ядерних досліджень. Дії хакерів були припинені, всі процедури (безпеки, – ред.) були впроваджені. NCBJ постійно координує свої дії з державними органами, включаючи NASK (Наукова і Академічна комп'ютерна мережа, – ред.) та Міністерство енергетики. Триває ретельний аналіз інциденту. Наразі ми не виявляємо жодних загроз для діяльності Національного центру ядерних досліджень",- повідомив Гавковський.

Він також зазначив, що кібератака  не була масштабною, але це була спроба прорвати захист, яку вдалося зупинити.

За його словами, перша ідентифікація векторів входу, тобто місць, звідки здійснювалася кібератака, пов’язана з Іраном. Водночас він додав, що  це може бути певним "камуфляжем", а насправді за цим стоять інші суб’єкти. 

