Також домовилися про побудову двох інтерконекторів.

Україна і Румунія підписали низку двосторонніх документів під час візиту українського президента. Зокрема, підписано заяву щодо спільного виробництва оборонної продукції на території Румунії.

Також підписали рамкові домовленості між президентами щодо співробітництва в енергетичному секторі і спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Президент Нікушор Дан на спільному з українським колегою брифінгу сказав, що це важливий історичний момент.

“Заради громадян і всього регіону, як я вже сказав. Тому документ, який ми підписали, є дуже важливим”, – вважає він.

Президенти обговорили війну та продовження підтримки, співпрацю в військовій сфері, підтримку в рамках ЄС і НАТО.

“Ми говорили про інтеграцію України в Євросоюз, і я підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі”, – сказав Дан.

Окремо йшлося про румунську меншину в України. Дан отримав запевнення у продовженні роботи шкіл румунською мовою та решти прав румунської меншини, визначених міжнародним законодавством. Відповідаючи на запитання журналістів він сказав, що підтверджено право вести богослужіння румунською мовою, але те, чи діятиме Румунська православна церква предметом угоди не було.

Володимира Зеленського запросили на зустріч Бухаретстської дев’ятки.

Український президент зі свого боку зазначив, що Румунія протягом повномасштабної війни мала принципову позицію, і Україна вдячна їй.

Володимир Зеленський сказав, що переговори стосувалися того, як можна збільшити співпрацю та економічну силу для обох народів. Він назвав правильним кроком підписання документу про виробництво дронів.

Також країни починають будівництво двох нових ліній для постачання електрики (інтерконекторів), що може підтримати Чернівецьку область і інші регіони, а Румунії – стати сильнішою в гарантуванні енергетичної безпеки. Перший інтерконектор хочуть звести цього року. А другий, більший, поки що невідомо.

Цього літа на кордоні відкриють нові пункти пропуску. Також обговорили постачання американської LNG.