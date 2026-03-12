Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Керівників оборонного заводу підозрюють у розкраданні 19,7 млн грн, призначених для виробництва озброєння

Перший заступник гендиректора залучив до схеми заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу та керівника афілійованої компанії, що торгувала сировиною.

Керівників оборонного заводу підозрюють у розкраданні 19,7 млн грн, призначених для виробництва озброєння
Фото: З відкритих джерел

СБУ та НАБУ викрили на розкраданні бюджетних коштів керівництво стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у спецслужбі.

За матеріалами справи, йдеться про першого заступника гендиректора заводу, який організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини.

Встановлено, що конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони.

Для реалізації оборудки посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу та керівника афілійованої компанії, що торгувала сировиною.

Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару.

Отриману “різницю” учасники оборудки конвертували в готівку.

Під час обшуків у фігурантів виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі першому заступнику гендиректора заводу і двом його спільникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

﻿
