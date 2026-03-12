На минулій зустрічі "Рамштайн" Україні обіцяли кілька десятків ракет для Patriot, частину вже передали

Хто саме – не розповідатимуть.

На минулій зустрічі в форматі “Рамштайн” деякі країни пообіцяли декілька десятків ракет для систем Patriot. Частково надходження вже були, але не повністю.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Румунії. Він зазначив, що те, які країни стали постачальниками, поки не оголошуватимуть.

“Інформаційно готувати Російську Федерацією з цієї точки зору просто небезпечно”, – сказав він.

Також не розголошуватимуть подробиць про те, чи будуть постачання артилерії з Румунії.

Президент додав, що за перші 24-36 годин війни на Близькому Сході країни використали 800 ракет ППО. Україна й близько не мала такої кількості ракет для Patriot за всі роки. Однак, попри це, країни звернулися до України по допомогу в боротьбі з “шахедами”.

“60-65 ракет виробляє найбільший виробник – Америка – на місяць. Тому, зрозуміло, запаси будуть вичерпані будь-якої країни. Скільки б ракет цих не було – не вистачить в боротьбі проти іранських шахедів. Тим більше, що руські їм точно допомагають”, – сказав Володимир Зеленський.

Український досвід боротьби з “шахедами” унікальний. Це не лише про наявність перехоплювачів, а й їх інтеграція в систему ППО, використання специфічного софту. Президент вважає, що український досвід знадобиться усій Європі, бо дрони літають на тисячі кілометрів.

“Будь-яка країна в Європі може бути під загрозою. Відповідна система, яку Україна розвинула дуже сильно, буде зараз працювати на експертному рівні з Близьким Сходом, з американськими партнерами. Думаю, непогано це все розвивати з європейськими країнами, нашими сусідами, нашими друзями”, – сказав він.

Президент додав, що ті партнери, до яких Україна відправила експертні команди, задоволені.

Зеленський зазначив, що Іран давно є союзником Росії.

"Ви ж знаєте всі масовані поставки дронів в Росію", – сказав він, додавши, що росіяни отримали близько 150 000 артилерійських снарядів, а також дали ракети і ліцензії на виготовлення.

Зеленський сказав, що знає, як запускалися перші "шахеди" по Україні.

"Руських операторів не було. Були оператори іншої країни. Країни, звідки приїхали шахеди. Тому що треба було навчати їх, і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо фронт – іранці давним давно є союзниками Росії, і по документах, і в реальних діях", – сказав президент.