Ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг, - Сухомлин

Ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг. Вартість ремонтних доріг оцінюють у понад 14 млрд грн, але уряд ці кошти поки не гарантував

Про це на брифінгу 12 березня розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, передає кореспондентка Lb.ua.

Після того, як з доріг зійшов сніг, фахівці агентства провели обстеження стану доріг і зробили попередні розрахунки потреб. Повне дослідження заплановане на квітень і за його результатами цифри можуть бути скореговані.

"Понад 10 млн метрів квадратних доріг міжнародного та національного значення наразі потребують ремонту. Середня вартість ремонту одного метра квадратного становить 1200 грн. Підрахували, що близько 12-14 млрд грн потрібно сьогодні, щоб привести до більш-менш нормального стану ці дороги", - розповів очільник агентства.

Якщо врахувати також потреби в ремонті місцевих доріг, сума, необхідна на їх відновлення, за різними оцінками може становити від 40 до 50 млрд грн.

"Просто в жахливому стані дороги на півдні і на сході. Пересування важкої техніки робить їх фактично непроїзними", - повідомив Сухомлин.

Підрядники розпочали аварійний ремонт, коли на дорогах ще частково лежав сніг. Відбувався так званий ямковий ремонт і його темпи становили до 1000-1500 м кв на добу. Коли температурний режим дозволив розпочати роботи гарячим асфальтом, почалися роботи на міжнародні та державні траси. Йдеться переважно про аварійний і поточний ремонт, під час якого покриття зрізають великими картами по кілька кілометрів довжиною і замінюють на нове. Такі ділянки мають простояти наступні 3-5 років без додаткових ремонтів.

"Минулого тижня середній показник робіт на день складав вже 25 тис кв.м. , а цього тижня у нас план – близько 50 тис кв м на день. Завдання – до кінця березня вийти на 65 тис кв м на день, щоб до червня відновити всі дороги міжнародного та національного значення", - пояснив Сергій Сухомлин.

Також, за його словами, паралельно відбуваються перемовини з підрядниками щодо ремонту доріг, на які ще не скінчився гарантійний термін. Усього 717 доріг ще мають гарантію в середньому на 3-5 років від виконавців будівельних робіт і після першого обстеження стану доріг у Держагентстві дійшли висновку, що гарантійного обслуговування потребують 83 ділянки.

"Обсяги робіт там невеликі – десь невеликі тріщини, десь шелушіння чи дорожній знак треба відновити", - повідомив голова агентства.

Водночас коштів на необхідні ремонтні роботи Держагентство ще не отримало і не має гарантій, що озвучену суму виділять, а роботи почали виконувати в борг.

«Частину робіт ми виконуємо поки за рахунок чинних контрактів на утримання доріг. Вже фактично готове рішення уряду (пройшло майже через всі міністерства), щодо виділення додаткових 3 млрд грн на ремонт», - пояснив Сергій Сухомлин.

За словами посадовця, серед народних депутатів є розуміння необхідності відновлення Дорожнього фонду як спеціального механізму надходження коштів на ремонт доріг від сплачених акцизів на пальне. Наразі він не працює, бо з початком повномасштабного вторгнення пріоритети видатків держбюджету змістилися.

«Депутати погоджуються, що треба повертати Дорожній фонд. Інвестиції в українські дороги наразі майже неможливі. Хоча вже є пропозиції від польських та турецьких організацій з приводу будівництва концесійних доріг. Це – абсолютно нормальна практика в цивілізованому світі», - заявив Сухомлин.

Як розповів очільник Держагентства, уряд приділяє вже досить уваги для покращення ситуації і прем’єр-міністр провела вже кілька нарад у пошуках можливостей фінансування ремонту доріг, зокрема, через залучення міжнародних фондів.

«Інші можливості фінансування – це механізм державних гарантій, що таокж розглядається, і механізм фінансування за рахунок, зокрема, військової логістики. Поки що в деталях розповісти не можу. А Дорожній фонд, якби наразі існував, за нашими оцінками, складав би зараз, з урахуванням зміни цін, близько 170-190 млрд грн», - пояснив він LB.ua.

Як уточнив Юрій Дорошенко, начальник управління відновлення та розвитку інфраструктури Агентства, наразі підрядникам вже вдалося вийти на поточний ремонт масово і такий ремонт також буде якісним і довговічним за певних умов.

«Коли вирізаємо під велику фрезу карту і кладемо нове покриття розміром не метр на метр, а 50х100 і більше, то така карта слугує 5-7-10 років залежно від інтенсивності руху і умов утримання цієї ділянки дороги. Якщо раз отак поремонтували і вона нормально обслуговується, там не йдуть танки, фури тощо, то прослужить до 10 років», - пояснив фахівець LB.ua.

Водночас ямковий ремонт може протриматися лише до наступної весни, оскільки покриття навколо залитої вибоїни також зношене.

"Залатали ямку, через рік приїздиш – твоя поремонтована ямка тримається, а за нею – нова. Бо покриття давно зносилось і руйнується далі. Бо бітум не тримає складові асфальтної суміші вкупі – йому вже років 15 і він втратив свою здатність тримати, особливо якщо його регулярно посипали сіллю і навантаження було велике", - розповів Дорошенко.

Виконання ремонтних та будівельних робіт на дорогах національного та міжнародного значення, за його словами, відбувається з постійним контролем якості.

"Є Технагляд, який несе кримінальну відповідальність за те, що прийняв, і підрядник, на якому – гарантійна відповідальність за те, що він зробив. Якщо Технагляд виїхав на об’єкт, відібрав керни, перевірив у лабораторії і підписав акт виконаних робіт, а насправді там не вистачає товщини покриття або якість асфальту не відповідає ДСТУ, то далі – тюрма для контролера і підрядника. Бо виконавець надурив, маючи неякісну суміш, а Технагляд, знаючи це, роботи прийняв", - пояснив начальник управління.