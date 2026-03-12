Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Справу про побиття чоловіка військовослужбовцем ТЦК у Львові передали до суду

У Львові судитимуть військовослужбовця Шевченківського районного ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка.

Про це повідомили у ДБР.

Під час перевірки документів у одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.

Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

Під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки. Травма належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

