Депутатку Львівської райради підозрюють у приховуванні авто та нерухомості на 3 млн грн

Обранка подала щорічну декларацію за 2022 рік, не зазначивши частину належного їй майна, заявили у Нацполіції.

Депутатці Львівської районної ради повідомили про підозру у недостовірному декларуванні майна на понад 3 млн грн, повідомили у Національній поліції.

Депутатка подала щорічну декларацію за 2022 рік, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, у якій умисно не зазначила частину належного їй майна. Йдеться про об’єкти нерухомості та транспортні засоби загальною вартістю понад 3 млн грн.

Зокрема, у декларації не було вказано два автомобілі, два паркомісця та нежитлове приміщення.

Згідно з даними державних реєстрів, це майно станом на кінець звітного періоду перебувало у приватній власності депутатки.

“На підставі зібраних доказів слідчі Львівського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили депутатці Львівської районної ради про підозру за ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України”, – йдеться у пресрелізі.

Раніше стало відомо, що на Вінниччині судитимуть трьох депутатів за підозрою у недостовірному декларуванні понад 50 млн грн. Серед обвинувачених – подружжя депутатів із місцевих рад Чернівецької громади та Могилів-Подільського району. Ще один обвинувальний акт скеровано щодо депутата Тиврівської селищної ради.