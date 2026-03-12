Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Депутатку Львівської райради підозрюють у приховуванні авто та нерухомості на 3 млн грн

Обранка подала щорічну декларацію за 2022 рік, не зазначивши частину належного їй майна, заявили у Нацполіції.

Депутатці Львівської районної ради повідомили про підозру у недостовірному декларуванні майна на понад 3 млн грн, повідомили у Національній поліції.

Депутатка подала щорічну декларацію за 2022 рік, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, у якій умисно не зазначила частину належного їй майна. Йдеться про об’єкти нерухомості та транспортні засоби загальною вартістю понад 3 млн грн.

Зокрема, у декларації не було вказано два автомобілі, два паркомісця та нежитлове приміщення. 

Згідно з даними державних реєстрів, це майно станом на кінець звітного періоду перебувало у приватній власності депутатки.

“На підставі зібраних доказів слідчі Львівського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили депутатці Львівської районної ради про підозру за ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України”, – йдеться у пресрелізі. 

Раніше стало відомо, що на Вінниччині судитимуть трьох депутатів за підозрою у недостовірному декларуванні понад 50 млн грн. Серед обвинувачених – подружжя депутатів із місцевих рад Чернівецької громади та Могилів-Подільського району. Ще один обвинувальний акт скеровано щодо депутата Тиврівської селищної ради.

﻿
