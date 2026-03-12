На Херсонщині через атаки РФ загинула людина. Поранені понад 20, зокрема дитина

У Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 23 поранені. Серед поранених є дитина. Окупанти атакували 47 населених пунктів області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що вчора вдень росіяни вбили жителя Гаврилівки Бериславського району. Окупанти атакували 66-річного чоловіка з БпЛА. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Хрещенівка, Любимівка, Кучерське, Раківка, Понятівка, Урожайне, Борозенське, Гаврилівка, Антонівка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Інженерне, Кізомис, Львове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Осокорівка, Правдине, Придніпровське, Садове, Софіївка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Нова Кам'янка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Новодмитрівка, Томина Балка, Бургунка, Козацьке, Золота Балка, Миколаївка, Милове, Республіканець, Нововоронцовка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, маршрутне таксі, службові та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.