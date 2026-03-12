Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Вночі зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО знешкодила 77 безпілотників. 

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 12 березня російські війська атакували Україну 94 безпілотниками. ППО знешкодила 77 із них. Зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків у одному місці.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:  Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 12 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
