Вночі зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

У ніч на 12 березня російські війська атакували Україну 94 безпілотниками. ППО знешкодила 77 із них. Зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків у одному місці.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 12 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.