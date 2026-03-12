Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Американці зустрілися з посланцями Путіна без України

Стів Віткофф розповів про зустріч з делегацією країни-агресора.

Американці зустрілися з посланцями Путіна без України
Стів Віткофф в компанії Кирила Дмитрієва
Фото: змі окупантів

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф у мережі X повідомив про зустріч з російською делегацією, яка відбулася 11 березня.

За словами посадовця, кремлівські переговорники приїхали у Флориду. Делегацію країни-агресора очолив радник диктатора Путіна Кирил Дмитрієв. 

Окрім Віткоффа, на переговорах, які відбулися без українського представництва, були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Сторони "обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку".

﻿
