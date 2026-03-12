Американці зустрілися з посланцями Путіна без України

Стів Віткофф розповів про зустріч з делегацією країни-агресора.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф у мережі X повідомив про зустріч з російською делегацією, яка відбулася 11 березня.

За словами посадовця, кремлівські переговорники приїхали у Флориду. Делегацію країни-агресора очолив радник диктатора Путіна Кирил Дмитрієв.

Окрім Віткоффа, на переговорах, які відбулися без українського представництва, були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Сторони "обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку".