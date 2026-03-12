Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Росіяни поранили ще одного мешканця Донецької області (оновлено)

Пошкоджено 49 багатоповерхівок, п'ять адміністративних та офісних будівель та чотири освітні заклади.

Росіяни поранили ще одного мешканця Донецької області (оновлено)
Росіяни поранили ще одного мешканця Донецької області
Фото: t.me/VadymFilashkin

За минулу добу російська армія 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 405 людей, зокрема 55 дітей.

У Краматорську поранено людину, пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено лінію електропередач.

У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.

  • Вчора вранці ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська: пошкоджено 49 багатоповерхівок. Місто зазнало значної матеріальної шкоди.
  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4081 людину і поранили 9019. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

﻿
