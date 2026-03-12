За минулу добу російська армія 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 405 людей, зокрема 55 дітей.
У Краматорську поранено людину, пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів.
У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено лінію електропередач.
У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.
- Вчора вранці ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська: пошкоджено 49 багатоповерхівок. Місто зазнало значної матеріальної шкоди.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4081 людину і поранили 9019. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.