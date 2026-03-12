У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.

У Краматорську поранено людину, пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пошкоджено 49 багатоповерхівок, п'ять адміністративних та офісних будівель та чотири освітні заклади.

