На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 40 людей

Протягом доби, з ранку 11 березня до ранку 12 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Боромлянській громаді через удар БпЛА травмовані чоловіки 35 і 40 років.
- У Шосткинській громаді через атаку БпЛА по адміністративній будівлі постраждали понад 40 поліцейських.
- До закладу охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 39-річний чоловік, який постраждав у Глухівській громаді внаслідок удару КАБами 10 березня.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миропільська
- Білопільська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Новослобідська
- Путивльська
- Попівська
- Боромлянська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки, приватні будинки та автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, багатоквартирний будинок, легковий автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 37 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 4 хвилини.