На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 40 людей

Зокрема у Шосткинській громаді через атаку БпЛА по адміністративній будівлі постраждали понад 40 поліцейських.

Протягом доби, з ранку 11 березня до ранку 12 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Боромлянській громаді через удар БпЛА травмовані чоловіки 35 і 40 років.

У Шосткинській громаді через атаку БпЛА по адміністративній будівлі постраждали понад 40 поліцейських.

До закладу охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 39-річний чоловік, який постраждав у Глухівській громаді внаслідок удару КАБами 10 березня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Миропільська

Білопільська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Шосткинська

Новослобідська

Путивльська

Попівська

Боромлянська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки, приватні будинки та автомобілі;

у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, багатоквартирний будинок, легковий автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 37 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 4 хвилини.