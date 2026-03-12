Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 40 людей

Зокрема у Шосткинській громаді через атаку БпЛА по адміністративній будівлі постраждали понад 40 поліцейських.

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 40 людей
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 11 березня до ранку 12 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

  • У Боромлянській громаді через удар БпЛА травмовані чоловіки 35 і 40 років. 
  • У Шосткинській громаді через атаку БпЛА по адміністративній будівлі постраждали понад 40 поліцейських.
  • До закладу охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 39-річний чоловік, який постраждав у Глухівській громаді внаслідок удару КАБами 10 березня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миропільська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Попівська
  • Боромлянська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки, приватні будинки та автомобілі;
  • у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, багатоквартирний будинок, легковий автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 37 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 4 хвилини.

﻿
