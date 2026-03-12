СБУ проводить обшуки в Львівській міськраді у провадженні про перешкоджання діяльності Збройним Силам (доповнено)

Сьогодні СБУ проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Вони стосуються бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомили в Facebook Львівської міської ради. Там обіцяли сприяти слідству.

"Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", – запевнили там.

Доповнення. В СБУ у відповідь на запитання LB повідомили, що спільно з Львівською обласною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в окремих приміщеннях Львівської міської ради та підпорядкованого їй комунального підприємства.

“Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців. Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства та у межах кримінального провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Деталі – згодом”, – прокоментували в пресслужбі.

Львівська обласна прокуратура на своєму сайті повідомила, що йдеться про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних з метою їх подальшого бронювання від проходження військової служби.