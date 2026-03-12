Ворог за добу вбив 3-х і поранив 16 мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули; 16 людей постраждали, зокрема дитина.

У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років; у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років; у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка; у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка.Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 КАБ;

13 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, електромережі, скління вікон багатоквартирного будинку;

у Богодухівському районі пошкоджено сільгосптехніку (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, 3 автомобілі (с. Приколотне);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, гараж (м. Мерефа), 3 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Малинівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 149 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 303 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.