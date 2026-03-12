Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Джерела: СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ — нафтобазу «Тихорецьк»

У відомстві зазначили, що сьогоднішнє ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога.

СБУ уразили нафтобазу «Тихорецьк», 12 березня 2026
Фото: скриншот

СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ — нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк». Про це LB повідомили джерела у відомстві.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ.

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. На відео видно кілька джерел займання — імовірно, горять резервуари з паливом.

Російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

«На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості Росії, так і її економічну спроможність вести війну», — повідомило джерело в СБУ.

