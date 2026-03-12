Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Інструктори ЗСУ навчатимуть Бундесвер оборонятися від Росії

Десятки українських інструкторів передадуть Бундесверу свій досвід у таких галузях, як артилерія та дрони.

Інструктори ЗСУ навчатимуть Бундесвер оборонятися від Росії
генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг
Фото: скриншот з YouTube-каналу Бундесверу

Інспектор сухопутних військ ФРН генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг повідомив, що українські військові інструктори допоможуть Бундесверу (Збройні Сили Німеччини) підготуватися до відбиття потенційного нападу РФ, передає DW

За словами Фройдінга, на першому етапі «двозначна кількість» таких інструкторів із ЗСУ приїде працювати у військових училищах Німеччини протягом «кількох тижнів».

«Ми покладаємо великі надії, — заявив Фройдінг. — Українські військові зараз єдині у світі мають досвід бойових дій на фронті проти Росії». 

Військовослужбовці ЗСУ поділяться з німецькими колегами своїм досвідом у таких сферах, як артилерія, бронетанкові операції, використання безпілотників та інженерна справа, повідомив генерал.

Інспектор сухопутних військ ФРН водночас послався на оцінки західних розвідок, згідно з якими Росія може бути готовою до широкомасштабного нападу на НАТО до 2029 року. 

«Це майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекатиме, поки ми заявимо про свою готовність. Тому ми повинні використовувати будь-яку можливість для підготовки», — наголосив Фройдінг.

﻿
