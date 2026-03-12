Інструктори ЗСУ навчатимуть Бундесвер оборонятися від Росії

Десятки українських інструкторів передадуть Бундесверу свій досвід у таких галузях, як артилерія та дрони.

Інспектор сухопутних військ ФРН генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг повідомив, що українські військові інструктори допоможуть Бундесверу (Збройні Сили Німеччини) підготуватися до відбиття потенційного нападу РФ, передає DW.

За словами Фройдінга, на першому етапі «двозначна кількість» таких інструкторів із ЗСУ приїде працювати у військових училищах Німеччини протягом «кількох тижнів».

«Ми покладаємо великі надії, — заявив Фройдінг. — Українські військові зараз єдині у світі мають досвід бойових дій на фронті проти Росії».

Військовослужбовці ЗСУ поділяться з німецькими колегами своїм досвідом у таких сферах, як артилерія, бронетанкові операції, використання безпілотників та інженерна справа, повідомив генерал.

Інспектор сухопутних військ ФРН водночас послався на оцінки західних розвідок, згідно з якими Росія може бути готовою до широкомасштабного нападу на НАТО до 2029 року.

«Це майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекатиме, поки ми заявимо про свою готовність. Тому ми повинні використовувати будь-яку можливість для підготовки», — наголосив Фройдінг.