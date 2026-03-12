Генштаб повідомив про ураження ворожих ЗРК С-300В, РЛС С-300 та складів боєприпасів

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів. Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.