Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Генштаб повідомив про ураження ворожих ЗРК С-300В, РЛС С-300 та складів боєприпасів

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Генштаб повідомив про ураження ворожих ЗРК С-300В, РЛС С-300 та складів боєприпасів
Уражено ворожу ЗРК С-300В
Фото: Генштаб

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів. Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

﻿
