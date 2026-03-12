Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

На Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції, а на Миколаївщині - тепловоз. 

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині
Фото: Олексій Кулеба

Росія завдала удару безпілотником по території залізничної станції на Сумщині та атакувала залізничну інфраструктуру на Миколаївщині.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Hосія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад", – написав Кулеба.

Унаслідок атаки на Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

На Миколаївщині - пошкоджено тепловоз. 

"На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби", – додав Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, що 7 березня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях України

Загалом у березні Росія 18 разів атакувала залізницю, серед головних цілей - рухомий склад.

﻿
