Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

На Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції, а на Миколаївщині - тепловоз.

Росія завдала удару безпілотником по території залізничної станції на Сумщині та атакувала залізничну інфраструктуру на Миколаївщині.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Hосія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад", – написав Кулеба.

Унаслідок атаки на Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

На Миколаївщині - пошкоджено тепловоз.

"На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби", – додав Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, що 7 березня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях України.

Загалом у березні Росія 18 разів атакувала залізницю, серед головних цілей - рухомий склад.