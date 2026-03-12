​Генштаб ЗСУ: росіяни активно атакують на Гуляйпільському напрямку

Станом на 16:00 12 березня на фронті відбулися 45 бої.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Продовжуються російські обстріли прикордонних районів. Так, на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Уланове, Будки, Іскрисківщина, Бачівськ, Кореньок, Ходине, Рижівка. У Чернігівській області: Гута-Студенецька, Сеньківка, Семенівка. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку росіяни двічі наступали у бік населених пунктів Подоли та Глушківка. На Лиманському українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває. На Слов’янському, Краматорському і Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксували. На Костянтинівському загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Один бій триває. На Покровському окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє. Одне боєзіткнення іще не завершено. На Олександрівському ворог здійснив одну наступальну дію в районі Рибного. Крім того, Покровське зазнало авіаудару противника. На Гуляйпільському відбулися 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Таврійському.