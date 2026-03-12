Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ЗСУ відбувся тренінг для гейткіперів - фахівців із запобігання самогубствам

Вони поширюватимуть сучасні підходи до психологічної підтримки у військових колективах. 

У ЗСУ відбувся тренінг для гейткіперів - фахівців із запобігання самогубствам
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах відбувся спеціалізований тренінг із підготовки гейткіперів - фахівців, які відіграють ключову роль у ранньому виявленні ризиків суїцидальної поведінки та наданні своєчасної психологічної підтримки військовослужбовцям.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Організатором заходу виступило Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ, а безпосереднє проведення здійснив Центр психічного здоров’я Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

"Метою стала підготовка тренерів із попередження самогубств, які у подальшому поширюватимуть сучасні підходи до психологічної підтримки у військових колективах", - зазначили в Генштабі.

До участі у тренінгу були залучені військові психологи.

"Проведення таких заходів є важливим елементом системної роботи зі збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Очікується, що підготовлені тренери зможуть ефективно впроваджувати отримані знання у підрозділах та посилять спроможність військових колективів своєчасно виявляти ознаки кризових станів, підтримувати побратимів та запобігати трагічним випадкам", - йдеться в повідомленні.

﻿
