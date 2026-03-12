Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Київщині викрили чоловіка, який "замовив" вбивство тещі

Правоохоронці інсценували вбивство і затримали підозрюваного. 

​На Київщині викрили чоловіка, який "замовив" вбивство тещі
Фото: Прокуратура Київщини

На Київщині затримали 53-річного чоловіка, підозрюваного в організації замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури

Зазначається, що чоловік мав тривалий конфлікт із матір’ю своєї колишньої дружини через майно та вирішив позбутися жінки. Він також хотів заволодіти коштами, які колишня теща збирала, аби купити житло онукам - його дітям. 

Чоловік почав шукати кілера та звернувся до знайомого за допомогою. Надалі його дії потрапили у поле зору правоохоронців. 

Чоловіка познайомили з особою, яку він сприймав як виконавця. Підозрюваний погодився заплатити псевдо-кілеру 5 тисяч доларів за вбивство екс-тещі або дозволити "виконавцю" забрати гроші, які той міг би знайти у будинку жінки. Також він надавав всю інформацію про потерпілу, необхідну для реалізації плану.

Правоохоронці задокументували дії чоловіка на етапі підготовки. Злочин вдалося попередити.

Оперативники інсценували вбивство жінки: її облили фарбою для Хелловіна, поклали на підлогу, звʼязали руки та зробили фото. 

Наразі з жінкою все добре. За допомогою психолога вона не зверталася.

Знімки з її псевдо-вбивством передали підозрюваному як доказ нібито виконаного замовлення. Після цього його затримали.

Чоловіку повідомлено про підозру. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies