Двом правоохоронцям повідомили про підозру через побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК у Києві

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Двом правоохоронцям повідомили про підозру через побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК у Києві
Двом правоохоронцям повідомили про підозри через побиття чоловіка
Фото: ДБР

Двом працівникам поліції повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень через побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК у Києві. Подія трапилася 17 жовтня. 

Про це пишуть пресслужби Київської міської прокуратури та ДБР

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами", – зазначили у прокуратурі.

Там кажуть, що працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Водночас у ДБР додали, що правоохоронці побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Дії правоохоронців кваліфікували за ч.2 ст. 365 КК України: перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
