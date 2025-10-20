Колумбія відкликала посла зі Сполучених Штатів

Колумбія відкликала свого посла зі Сполучених Штатів після ескалації напруженості з Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
“Даніель Гарсія-Пенья, посол Колумбії в Сполучених Штатах Америки, був відкликаний для консультацій президентом Густаво Петро і зараз перебуває в Боготі”, – заявило Міністерство закордонних справ Колумбії.
Уряд Колумбії має повідомити про прийняті рішення у найближчі години.
Що передувало
-
У вересні президент Колумбії Густаво Петро заявив, що авіаудари США по човнах, які нібито займалися наркоторгівлею в Карибському морі, є "актом тиранії".
-
США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку.
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припинять усі платежі та субсидії Колумбії.