Колумбія відкликала посла зі Сполучених Штатів

Посла відкликали для консультацій.

Колумбія відкликала посла зі Сполучених Штатів
архівне фото
Фото: EPA/UPG

Колумбія відкликала свого посла  зі Сполучених Штатів після ескалації напруженості з Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

“Даніель Гарсія-Пенья, посол Колумбії в Сполучених Штатах Америки, був відкликаний для консультацій президентом Густаво Петро і зараз перебуває в Боготі”, – заявило Міністерство закордонних справ Колумбії. 

Уряд Колумбії має повідомити про прийняті рішення у найближчі години.

Що передувало
