Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Зеленський: США зацікавлені у співпраці з Україною в атомній енергетиці, газі та нафті

Співпраця є частиною євроатлантичної стратегії для звільнення європейського енергоринку від енергоресурсів РФ.

Зеленський: США зацікавлені у співпраці з Україною в атомній енергетиці, газі та нафті
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сполучені Штати проявляють суттєвий інтерес до спільних проєктів з Україною у сфері енергетики, зокрема атомної генерації, газу та нафти. 

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена", — зазначив він.

За словами Президента, така співпраця є частиною ширшої євроатлантичної стратегії, метою якої є звільнення європейського енергоринку від залежності від російських енергоресурсів. 

Зеленський наголосив, що Європа продовжить обмежувати можливості Росії заробляти на постачанні енергоносіїв.

Європейський Союз погодив план поетапної відмови від російського газу. Рішення стало частиною програми REPowerEU, яка має зробити Європу енергетично незалежною від РФ.
﻿
