Зеленський заявив про готовність приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті

«Як можуть відбуватися домовленості без нас — про нас?» - зауважив глава держави.

Зеленський заявив про готовність приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на російського диктатора Путіна і заявив, що готовий долучитися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті. 

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

«Путін подібний до ХАМАС, але сильніший», — сказав Зеленський. Він додав, що війна в Україні масштабніша, а російська армія — друга за потужністю у світі, «і саме тому потрібно більше тиску».

Президент України висловив розчарування тим, що поїхав зі Штатів без домовленостей щодо передачі ракет Tomahawk, які могли б уражати цілі глибоко на території Росії. За його словами, «добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але поки що не сказав і “так”».

Путін попереджав, що передача Tomahawk Україні стане «якісно новим етапом ескалації». Зеленський зазначив, що російський лідер «боїться, що США можуть передати нам Tomahawk, і, думаю, він справді боїться, що ми їх використаємо».

Зеленський назвав Путіна «терористом», але наголосив, що готовий зустрітися з ним особисто.

«Якщо ми справді хочемо досягти справедливого і тривалого миру, у переговорах мають брати участь обидві сторони трагедії. Як можуть відбуватися домовленості без нас — про нас?» — зазначив президент.

На запитання, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів: «Я сказав президенту Трампу: я готовий».
