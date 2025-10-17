Сіярто заявив, що Угорщина не буде заарештовувати Путіна в Будапешті за ордером МКС

Як відомо, напередодні під час телефонної розмови Трамп і Путін домовились зустрітися у Будапешті у найближчому майбутньому.

Угорщина слідом за Монголією та Таджикистаном відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто під час прескоференції.

Сіярто дав зрозуміти, що Путіну не варто лякатися перспективи арешту за ордером МКС в Угорщині, коли російський диктатор приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Сіярто, дата та деталі зустрічі Трампа та Путіна будуть відомі згодом, коли їх обговорять посадовці трьох країн. Будапешт готовий "забезпечити належні умови" для переговорів, бо Угорщина "одна з найбезпечніших країн світу".

Водночас Сіярто дав зрозуміти, що на Путіна в Угорщині чекають "з повагою".

"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", - заявив угорський міністр.

Зазначимо, що раніше Угорщина вже не виконувала ордер МКС - країна не заарештувала Біньяміна Нетаньягу під час його офіційного візиту у квітні цього року. Прем’єр-міністр Віктор Орбан тоді заявив, що його уряд не виконуватиме рішення МКС, назвавши ордер «політичним кроком».