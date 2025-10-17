Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаПолітика

Сіярто заявив, що Угорщина не буде заарештовувати Путіна в Будапешті за ордером МКС

Як відомо, напередодні під час телефонної розмови Трамп і Путін домовились зустрітися у Будапешті у найближчому майбутньому.

Сіярто заявив, що Угорщина не буде заарештовувати Путіна в Будапешті за ордером МКС
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина слідом за Монголією та Таджикистаном відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто під час прескоференції.

Сіярто дав зрозуміти, що Путіну не варто лякатися перспективи арешту за ордером МКС в Угорщині, коли російський диктатор приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Сіярто, дата та деталі зустрічі Трампа та Путіна будуть відомі згодом, коли їх обговорять посадовці трьох країн. Будапешт готовий "забезпечити належні умови" для переговорів, бо Угорщина "одна з найбезпечніших країн світу".

Водночас Сіярто дав зрозуміти, що на Путіна в Угорщині чекають "з повагою".

"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", - заявив угорський міністр.

Зазначимо, що раніше Угорщина вже не виконувала ордер МКС - країна не заарештувала Біньяміна Нетаньягу під час його офіційного візиту у квітні цього року. Прем’єр-міністр Віктор Орбан тоді заявив, що його уряд не виконуватиме рішення МКС, назвавши ордер «політичним кроком».
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies