ЗМІ: Урядова делегація України зі США летить до Словаччини

Планується зустріч на рівні прем'єр-міністрів.

ЗМІ: Урядова делегація України зі США летить до Словаччини
Юлія Свириденко і Роберт Фіцо
Фото: Юлія Свириденко

За інформацією словацьких ЗМІ, українська урядова делегація, яка цього тижня перебувала з візитом у США, прямує до Кошице для двосторонніх консультацій, які включатимуть зустріч прем'єр-міністрів Юлії Свириденко та Роберта Фіцо.

Як пише "Інтерфакс-Україна", темами перемовин між урядами стануть транскордонне співробітництво, транспортне сполучення, питання енергетики, оборонна промисловість, відбудова України, сільськогосподарський та освітній сектори, а також євроінтеграція нашої держави.

Словацький голова уряду Роберт Фіцо "високо оцінює конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у вересні зміг налагодити діалог з новою очільницею уряду Юлією Свириденко". 
