Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів

Спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про плани створення спільних виробництв з партнерами на території України та за її межами.

Його цитує пресслужба Міноборони. 

"На виконання завдання Президента ми створюємо нові механізми для розвитку вітчизняних підприємств. За три роки наші спроможності оборонного виробництва зросли у 35 разів", – зазначив міністр.

Він розповів, що українська оборонна екосистема налічує вже близько 900 підприємств (приблизно 100 державних і 800 приватних) та близько 1 000 команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

За словами Шмигаля, цього року розвиток оборонної промисловості вийшов на новий рівень: запускаються спільні виробництва в Україні та за її межами, залучаються інвестиції для системного масштабування потужностей. Вже 25 закордонних компаній, включно зі світовими гігантами у сфері ОПК, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. Такі проєкти охоплюють широкий спектр оборонних потреб – від традиційної артилерії до передових безпілотних систем із застосуванням штучного інтелекту.

За даними Міноборони, понад 40% зброї на фронті сьогодні – українського виробництва, і український досвід бойових дій та перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу. 

"Ми готові ділитися досвідом, запускаючи масштабні промислові проєкти з партнерами. Цим ми зміцнюємо спроможності української армії та закладаємо фундамент технологічної переваги для України та союзників", –  сказав Шмигаль. 

  • Раніше Україна і Нідерланди обговорили створення спільних підприємств із виробництва дронів.
