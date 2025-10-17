Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про плани створення спільних виробництв з партнерами на території України та за її межами.

Його цитує пресслужба Міноборони.

"На виконання завдання Президента ми створюємо нові механізми для розвитку вітчизняних підприємств. За три роки наші спроможності оборонного виробництва зросли у 35 разів", – зазначив міністр.

Він розповів, що українська оборонна екосистема налічує вже близько 900 підприємств (приблизно 100 державних і 800 приватних) та близько 1 000 команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

За словами Шмигаля, цього року розвиток оборонної промисловості вийшов на новий рівень: запускаються спільні виробництва в Україні та за її межами, залучаються інвестиції для системного масштабування потужностей. Вже 25 закордонних компаній, включно зі світовими гігантами у сфері ОПК, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. Такі проєкти охоплюють широкий спектр оборонних потреб – від традиційної артилерії до передових безпілотних систем із застосуванням штучного інтелекту.

За даними Міноборони, понад 40% зброї на фронті сьогодні – українського виробництва, і український досвід бойових дій та перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу.

"Ми готові ділитися досвідом, запускаючи масштабні промислові проєкти з партнерами. Цим ми зміцнюємо спроможності української армії та закладаємо фундамент технологічної переваги для України та союзників", – сказав Шмигаль.