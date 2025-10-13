Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаПолітика

Україна і Нідерланди обговорюють створення спільних підприємств із виробництва дронів

Партнери зацікавлені у спільному виробництві дронів в межах ініціативи Build with Ukraine.

Україна і Нідерланди обговорюють створення спільних підприємств із виробництва дронів
Українська і нідерландська делегації
Фото: Міноборони

Україна і Нідерланди обговорили створення спільних підприємств із виробництва дронів.

Як розповіли в Міноборони, українська делегація, яку очолив заступник міністра оборони Сергій Боєв, визначила з делегацією міністерства оборони Нідерландів подальші кроки для створення спільних виробництв.

"Директор з озброєння Міністерства оборони Нідерландів Ян Віллем Гартман висловив зацікавленість у поєднанні українського досвіду та технологій з нідерландськими виробничими спроможностями. Партнери зацікавлені у спільному виробництві дронів в межах ініціативи Build with Ukraine", – зазначили в українському міністерстві. 

Боєв зауважив, що виробництво в межах ініціативи Build with Ukraine має сприяти як розвитку ОПК, так і створенню запасів озброєння. 

"Європа має бути готова до викликів та готуватися спільно з Україною", – сказав він і подякував Нідерландам за внесок в бюджет ініціативи PURL на закупівлю озброєння американського виробництва. Заступник міністра підкреслив необхідність залучення більшої кількості партнерів до цього механізму.

Сторони домовилися щодо наступних кроків для створення спільних виробництв та реалізації подальших швидких поставок виробленого озброєння.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies