Україна і Нідерланди обговорюють створення спільних підприємств із виробництва дронів

Україна і Нідерланди обговорили створення спільних підприємств із виробництва дронів.

Як розповіли в Міноборони, українська делегація, яку очолив заступник міністра оборони Сергій Боєв, визначила з делегацією міністерства оборони Нідерландів подальші кроки для створення спільних виробництв.

"Директор з озброєння Міністерства оборони Нідерландів Ян Віллем Гартман висловив зацікавленість у поєднанні українського досвіду та технологій з нідерландськими виробничими спроможностями. Партнери зацікавлені у спільному виробництві дронів в межах ініціативи Build with Ukraine", – зазначили в українському міністерстві.

Боєв зауважив, що виробництво в межах ініціативи Build with Ukraine має сприяти як розвитку ОПК, так і створенню запасів озброєння.

"Європа має бути готова до викликів та готуватися спільно з Україною", – сказав він і подякував Нідерландам за внесок в бюджет ініціативи PURL на закупівлю озброєння американського виробництва. Заступник міністра підкреслив необхідність залучення більшої кількості партнерів до цього механізму.

Сторони домовилися щодо наступних кроків для створення спільних виробництв та реалізації подальших швидких поставок виробленого озброєння.