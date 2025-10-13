Зимова кампанія України
​Кличко офіційно звільнив Поворозника, недовіру якому депутати Київради висловили в червні

Заступник голови КМДА також підтвердив, що йде з посади. 

​Кличко офіційно звільнив Поворозника, недовіру якому депутати Київради висловили в червні
Микола Поворозник
Фото: kyivcity.gov.ua

Очільник КМДА Віталій Кличко офіційно звільнив свого заступника Миколу Поворозника, недовіру якому в червні висловили депутати міськради

Як повідомили джерела LB.ua, подання на звільнення Поворозника Кличко зробив ще 7 жовтня, після чого воно було направлене в Кабмін, який затверджує звільнення і призначення заступників голови КМДА. 

Як повідомляв раніше в інтерв'ю LB.ua лідер "Слуги народу" в Київраді Андрій Вітренко, у вересні погоджувальна рада фракцій Київради висунула вимогу реалізувати рішення депутатів про звільнення Поворозника. Але Кличко відмовив, і це стало причиною реєстрації проєкту рішення про недовіру Кличку.

На минулому тижні, після новини про подання на Поворозника, була розблокована робота Київради і відбулося пленарне засідання, на якому прийняли коригування бюджету на поточний рік та інші важливі для міста рішення.

Сам Поворозник також повідомив, що йде з посади.

"Сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже 8 років свого життя. Часи були різні, втім загартували і дух, і команду часи епідемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення. Перераховувати досягнення команди не буду. Час все покаже. Водночас дякую кожному і кожній, хто самовіддано працює на благо міста, щоденно вкладає душу, знання і вміння у розвиток столиці", - написав він у фейсбуці. 

Докладніше про те, чому Київрада висловила недовіру заступнику мера Миколі Поворознику і які скандали з ним пов'язані, читайте в матеріалі Lb.ua "Перший пішов"
