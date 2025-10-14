До проєкту держбюджету на наступний рік подано 3339 правок

Це на 60% більше поправок, ніж до попереднього бюджету.

До проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 правок, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

“3339 поправок від народних депутатів подано до урядового проєкту про Державний бюджет на 2026 рік (це на 60 відсотків більше поправок, ніж було подано до проєкту бюджету на 2025 рік)”, – написала Южаніна.

Вона додала, що серед них і її поправки з колегами від Європейської Солідарності щодо збільшення на 300 млрд гривень видатків для Міністерства оборони за рахунок скорочення непріоритетних видатків міністерств, збільшення доходів від детінізації ринку підакцизних товарів та азартних ігор.

“Проте, враховуючи збільшену потребу на цей рік для сектору безпеки і оборони на 325 млрд грн (які ще не враховані у проєкті на 2026 рік), повноцінне фінансування оборонних видатків наступного року явно під загрозою. А практика минулих років свідчить про небажання влади скорочувати фінансування "кишенькових" та популістських програм уряду”, – написала Южаніна.

За її словами, якщо кожен автор поправки використає своє право на 1 хвилину в залі для представлення та голосування за поправку – їх розгляд складатиме понад 80 годин.

Також Южаніна повідомила, що сьогодні о 10 годині в Комітеті ВРУ з питань бюджету розпочинається розгляд цих поправок в офлайн режимі. Вона вважає, що не всі депутати (автори поправок) зможуть взяти участь.