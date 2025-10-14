Греція “на крок ближче” до визнання палестинської держави

До цього призвів перший етап припинення війни в Газі.

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетрітіс зустрівся в Афінах зі своїм палестинським колегою Варсеном Агабекяном Шахіном.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Очільник грецької дипломатії зазначив, що Греція “вже на крок ближче до своєї заявленої позиції щодо визнання держави Палестина” з початком першого етапу політичного вирішення для регіону.

Герапетрітіс також назвав підписання мирної угоди щодо Гази”відчутним доказом сили дипломатії”, і підкреслив, що палестинці та Палестинська адміністрація повинні бути залучені до всіх аспектів мирного плану.

Міністр нагадав, що Греція послідовно підтримує Палестинську адміністрацію та палестинський народ, і сказав, що Афіни хочуть бачити стабілізацію безпекової ситуації в Газі та “повернення Палестинської адміністрації до Гази якомога швидше”.