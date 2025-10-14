Греція “на крок ближче” до визнання палестинської держави

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетрітіс зустрівся в Афінах зі своїм палестинським колегою Варсеном Агабекяном Шахіном.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Очільник грецької дипломатії зазначив, що Греція “вже на крок ближче до своєї заявленої позиції щодо визнання держави Палестина” з початком першого етапу політичного вирішення для регіону.
Герапетрітіс також назвав підписання мирної угоди щодо Гази”відчутним доказом сили дипломатії”, і підкреслив, що палестинці та Палестинська адміністрація повинні бути залучені до всіх аспектів мирного плану.
Міністр нагадав, що Греція послідовно підтримує Палестинську адміністрацію та палестинський народ, і сказав, що Афіни хочуть бачити стабілізацію безпекової ситуації в Газі та “повернення Палестинської адміністрації до Гази якомога швидше”.
-
Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
-
Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.
-
Ізраїль почав виводити війська з деяких районів Смуги Гази.