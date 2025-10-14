До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаПолітика

Греція “на крок ближче” до визнання палестинської держави

До цього призвів перший етап припинення війни в Газі.

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетрітіс зустрівся в Афінах зі своїм палестинським колегою Варсеном Агабекяном Шахіном.

Про це повідомляє Ekathimerini

Очільник грецької дипломатії зазначив, що Греція “вже на крок ближче до своєї заявленої позиції щодо визнання держави Палестина” з початком першого етапу політичного вирішення для регіону.

Герапетрітіс також назвав підписання мирної угоди щодо Гази”відчутним доказом сили дипломатії”, і підкреслив, що палестинці та Палестинська адміністрація повинні бути залучені до всіх аспектів мирного плану.

Міністр нагадав, що Греція послідовно підтримує Палестинську адміністрацію та палестинський народ, і сказав, що Афіни хочуть бачити стабілізацію безпекової ситуації в Газі та “повернення Палестинської адміністрації до Гази якомога швидше”.

  • Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.

  • Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

  • Ізраїль почав виводити війська з деяких районів Смуги Гази.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies