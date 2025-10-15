Сікорський: вирішення конфлікту в Україні простіше, ніж припинення війни на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вирішення конфлікту в Україні простіше, ніж припинення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє RMF24.

Під час конференції в Лондоні Сікорський зауважив, що одного дзвінка Володимира Путіна генералу армії Валерію Герасимову з наказом про виведення військ достатньо для припинення війни.

Очільник МЗС Польщі вважає, що шанси на такий крок зростають із погіршенням стану російської економіки, і наголосив на необхідності підтримки України та запровадження санкцій щодо російської нафти, газу та технологій.

Він також додав, що для захитсту Європи від дронів “потрібні як електронні, так і кінетичні методи”.

“Ми повинні почати закуповувати дрони та системи, які керують дронами. І ми повинні запровадити цей рівень захисту, принаймні на нашому східному кордоні”, – сказав Сікорський.