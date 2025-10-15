Президенту Мадагаскару оголосили імпічмент

На Мадагаскарі військові захопили владу після того, як президенту Андрі Раджоеліну оголосили імпічмент.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми взяли владу”, – заявив полковник Майкл Рандріаніріна по національному радіо.

Він повідомив, що військові розпускають усі інституції, крім нижньої палати парламенту або Національних зборів.

Згодом Рандріаніріна повідомив, що комітет на чолі з військовими керуватиме країною протягом періоду до двох років разом із перехідним урядом, перш ніж організувати нові вибори.

Законодавці проголосували за імпічмент Раджоеліни попри його спробу розпустити парламент. За імпічмент проголосували навіть законодавці з правлячої коаліції Раджоеліни, яка має парламентську більшість.

Таким чином Мадагаскар опинився в конституційному глухому куті, чим скористалися військові, щоб оголосити, що вони беруть на себе відповідальність.

Раджоеліна, який сам прийшов до влади в результаті державного перевороту 2009 року, у своїй заяві засудив захоплення влади військовими.