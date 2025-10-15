До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Політика

Президенту Мадагаскару оголосили імпічмент

Владу у країні захопили військові.

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна
Фото: EPA/UPG

На Мадагаскарі військові захопили владу після того, як президенту Андрі Раджоеліну оголосили імпічмент.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми взяли владу”, – заявив полковник Майкл Рандріаніріна по національному радіо. 

Він повідомив, що військові розпускають усі інституції, крім нижньої палати парламенту або Національних зборів.

Згодом Рандріаніріна повідомив, що комітет на чолі з військовими керуватиме країною протягом періоду до двох років разом із перехідним урядом, перш ніж організувати нові вибори.

Законодавці проголосували за імпічмент Раджоеліни попри його спробу розпустити парламент. За імпічмент проголосували навіть законодавці з правлячої коаліції Раджоеліни, яка має парламентську більшість.

Таким чином Мадагаскар опинився в конституційному глухому куті, чим скористалися військові, щоб оголосити, що вони беруть на себе відповідальність.

Раджоеліна, який сам прийшов до влади в результаті державного перевороту 2009 року, у своїй заяві засудив захоплення влади військовими.

  • Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Радзуеліни.

  • Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.

  • CAPSAT засудив застосування сили спецслужбами під час нещодавніх протестів у столиці. Тоді ж дня адміністрація президента запевнила, що Раджоеліна та новий прем’єр-міністр ‒ генерал армії, призначений минулого тижня ‒ контролюють ситуацію. 

  • 12 жовтня адміністрація Раджеоліни заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділу Capsat. Цей підрозділ у 2009 році підтримав його прихід до влади.
