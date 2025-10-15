Виробник гелікоптерів зі США підписав із Україною Меморандум про співпрацю

Це закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні.

На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та авіабудівна американська компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.

Як розповіли в українському міністерстві, цей документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.

Компанія Bell Textron Inc готова розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. У міністерстві кажуть, що це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь.

Компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає:

відкриття представництва Bell в Україні;

створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO);

вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами;

передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва;

підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.

Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та формування нової промислової спроможності у сфері авіації.

Підписали Меморандум заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та виконавчий віцепрезидент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссер у присутності Лізи Атертон — президентки і генеральної директорки Bell Textron Inc.

Bell Textron Inc — американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron.

Заснована у 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу.

Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.