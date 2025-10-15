Джерела: керувати Одеською МВА буде голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Головою Одеської міської військової адміністрації стане Сергій Лисак, який до нині керував військовою адміністрацією Дніпропетровської області. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, підтвердили джерела ЛБ в його Офісі.

Створення військової адміністрації в Одесі відбулося на тлі підтвердження наявності російського громадянства в мера міста Геннадія Труханова. Сам він заперечує, що є громадянином країни-агресорки, і збирається судитися.

Питання створення Одеської МВА ще декілька місяців тому підняли в петиції на сайті президента. 6 жовтня за неї завершили збір підписів, а 14 жовтня президент відповів, що доручив головкому і голові Одеської ОВА перевірити викладені там заяви і ухвалити рішення.

Увечері того ж дня президент повідомив про підтвердження російського громадянства в “деяких осіб”, якими виявилися Труханов, екснардеп-регіонал Царьов і танцюрист-любитель Путіна Полунін.

Більше про те, чи втратить Труханов посаду мера просто зараз, читайте в матеріалі.

Питання до одеської влади президент озвучував і до епізоду з паспортами. Наприкінці вересня зливи і повінь в Одесі призвели до жертв і значних збитків. Тоді Володимир Зеленський доручив встановити причини. А 13 жовтня на Ставці розглядали питання Одеси.

Учора у вечірньому зверненні президент згадав про Сергія Лисака такими словами: "Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром".

Сергій Лисак

Був кадровим співробітником СБУ. За даними Чесно, в 2015-2017 році брав участь в АТО, а до цього служив на оперативних і керівних позиціях в управліннях СБУ в різних областях.

У 2020-2022 очолював управління Служби безпеки в Житомирській області, після початку повномасштабної війни брав участь у бойових діях. У липні 2022 очолив управління СБУ в Дніпропетровській області, а в лютому 2023, після звільнення зі скандалом попереднього голови ОВА Валентина Резніченка, очолив тамтешню військову адміністрацію.

Військові адміністрації

Міські військові адміністрації діють не у кожному місті. Згідно з законом "Про правовий режим воєнного стану", "на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації".

Рішення про їх утворення ухвалює президент за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. А утворюють їх у межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.

Очільника військової адміністрації призначає президент за пропозицією Генштабу або відповідної обласної державної адміністрації.

Військові адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали трудовий договір з обласними військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або з Генеральним штабом Збройних Сил України (якщо у відповідній області не утворено обласну військову адміністрацію).

Серед великих міст військову адміністрацію має Київ. Її очільник змінювався уже тричі: станом на зараз це Тимур Ткаченко. Переважно міські військові адміністрації утворені в прифронтових і окупованих населених пунктах.