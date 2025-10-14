Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський призначить голову військової адміністрації Одеси найближчим часом

Він не сказав, кого розглядає на це місце. 

Зеленський призначить голову військової адміністрації Одеси найближчим часом
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Найближчим часом президент призначить голову Одеської військової адміністрації. Про це сам Володимир Зеленський сказав у зверненні 14 жовтня. Він заявив, що місто заслуговує на більший захист і підтримку, а зробити це можна у форматі військової адміністрації.

Відповідну заяву він зробив у день підтвердження наявності в одеського мера Геннадія Труханова закордонного паспорта Росії. Сам міський голова російське громадянство заперечує.

"Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді", – сказав глава держави. 

Що відбувається довкола Труханова?

12 жовтня одеський мер опублікував заяву про те, що проти нього готують "провокацію", яка стосується наявності у нього паспорта Росії і позбавлення через це українського громадянства. Дані про можливе російське громадянство з'являлися з 2014 року, і щоразу він це заперечував.

Докази на користь наявності в Труханова російських документів неодноразово публікували в мережі, водночас сам він публікував документи, які, за його словами, це спростовують. 

Учора на сайті президента створили петицію з закликом перевірити дані про подвійне громадянство Геннадія Труханова. Вона набрала понад 28 000 підписів. 

Також учора питання Одеси розглядали на Ставці верховного головнокомандувача. 

Сьогодні, 14 жовтня, президент відповів на петицію, в якій просили обдумати створення військової адміністрації в місті Одеса. Вона набрала 25 000 підписів 6 жовтня. Її автор зазначив, що в разі якщо у територіальних громадах із водним станом не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню, глава держави може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів.

"З огляду на наведене, просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатися наданими Вам Конституцією та законами України повноваженнями і розглянути питання про утворення Одеської міської військової адміністрації для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану", – зазначив автор. 

Президент доручив головкому Олександру Сирському і голові Одеської ОВА Кіперу перевірити викладені в петиції заяви. 

Окрім того, на сайті президента набрала 25 000 підписів петиція з закликом перевірити дані про наявність паспорта країни-агресора у Труханова. 

Після заяви президента про наявність російського пасорта у деяких осіб і витоку в медіа їхніх прізвищ у СБУ опублікували роз’яснення стосовно Труханова. В одеського мера знайшли чинний закордонний паспорт Росії, виданий 2015 року. 

“Що стосується внутрішнього паспорта рф, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа «не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании»”, – повідомили в Службі безпеки.

Крім Труханова, громадянство Росії знайшли в танцюриста Сергія Полуніна, що є відкритим фанатом Путіна, а також у колишнього нардепа-регіонала Олега Царьова. 
Теми: , ,
