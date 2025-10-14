Зеленський доручив Сирському перевірити наведені в петиції про необхідність створення в Одесі військової адміністрації дані

Президент Володимир Зеленський доручив головкому Олександру Сирському і голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу перевірити наведену в петиції про утворення Одеської військової адміністрації інформацію.

Ця петиція, опублікована 24 вересня, набрала необхідні для її розгляду 25 000 голосів. Відповідь на неї від президента опублікована 14 жовтня.

В тексті петиції її автор, Іван Казачук, написав, що "враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони".

Він додав, що, відповідно до до статті 4 Закон України "Про правовий режим воєнного стану", у разі якщо у територіальних громадах, у яких введено воєнний стан, не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню, Президент України може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів.

"З огляду на наведене, просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатися наданими Вам Конституцією та законами України повноваженнями і розглянути питання про утворення Одеської міської військової адміністрації для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану", – зазначив автор.

У відповіді президента зазначено, що рішення про утворення військових адміністрацій президент ухвалює за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Станом на зараз відповідного подання не було.

"З огляду на викладене мною надіслано листи Головнокомандувачу Збройних Сил України О.Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації О.Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", – повідомив Володимир Зеленський.

Останні підписи під петицією ставили 6 жовтня. Понад 10 000 підписів зібрали після того, як зливи в Одесі призвели до підтоплення, що обернулося загибеллю людей і значними матеріальними втратами.

Питання Одеси розглядали і на засіданні Ставки верховного головнокомандувача вчора. Президент повідомив, що “окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників”.

12 жовтня одеський мер Геннадій Труханов заявив про підготовку проти нього провокації. “Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації. Це питання не нове – воно ставиться з 2014 року. З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства рф”, – сказав він у дописі та заявив, нібито комісія з питань громадянства при президенті України 13 жовтня збирається розглядати питання позбавлення його українського громадянства.

У коментарі LB учора мер Одеси також запевнив, що не має російського громадянства.

“Прізвище написано з помилкою, ім’я також з помилкою… У 18-му році не якийсь адвокат лівий, а НАБУ, державний орган, за системою міжнародної правової допомоги пише запит до Російської Федерації, чи є в мене громадянство. Російська Федерація відповідає, що в мене нема і не було ніколи російського громадянство”, – запевнив мер міста.

Про наявність паспорта Росії в Геннадія Труханова ще в 2014 році писала УП, а в 2018 – журналісти “Слідства інфо”. “Нова порція документів Panama Papers, отримана журналістами, містить остаточне підтвердження того, що мер Одеси Геннадій Труханов має чи, принаймні, мав російський паспорт, а відтак – і російське громадянство”, – йшлося в матеріалі.

Докази на користь наявності в Труханова російських документів неодноразово публікували в мережі, водночас сам він публікував документи, які, за його словами, це спростовують.

Учора на сайті президента створили петицію з закликом перевірити дані про подвійне громадянство Геннадія Труханова. Вона набрала понад 28 000 підписів.



