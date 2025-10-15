У Харкові жінку підозрюють у смертельному побитті свого 3-річного пасинка

У Харкові повідомлено про підозру 40-річній жінці, яка до смерті побила 3-річного хлопчика. Суд узяв її під варту без права застави, передає Офіс генпрокурора.
За даними слідства, після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою.
Через постійну зайнятість — чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі — догляд за дитиною здійснювала підозрювана.
На початку жовтня 2025 року між нею та дитиною виник конфлікт, під час якого жінка побила хлопчика, завдавши йому численні удари руками й ногами по голові та обличчю. Від отриманих травм дитина втратила свідомість.
Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала йому швидку допомогу та повідомила медикам нібито хлопчик впав у ванній кімнаті. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів він помер у лікарні, не приходячи до тями.
У день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири. Медики підтвердили, що тілесні ушкодження дитини не могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті.
За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.