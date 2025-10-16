Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві та низці областей запровадили аварійні відключення світла

Після 16:00 постачання можуть обмежити для промисловості в усіх регіонах. 

У Києві та низці областей запровадили аварійні відключення світла
Фото: pixabay

У зв'язку зі складною ситуацією в енергоситемі в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, частинах Хмельницької і Черкаської областей вранці 16 жовтня застосували аварійні відключення. 

Причина полягає в попередніх російських ударах, повідомили в Укренерго. Окрім того, в деяких областях є знеструмлення у зв'язку з нічними атаками

"На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", – йдеться у повідомленні. 

З 16:00 і до кінця доби запровадження графіків ймовірне для побутових споживачів обсягом у дві черги в усіх регіонах.

“Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно”, – закликали енергетики. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
