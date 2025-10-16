Головне за четвер, 16 жовтня: майже 150 боєзіткнень, ситуація в Покровську, розмова Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї телефонної розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова була «дуже продуктивною». Путін привітав його «з великим досягненням миру на Близькому Сході» і нібито подякував першій леді Меланії Трамп за її «участь у справах, пов’язаних із дітьми».

Трамп і Путін планують зустрітися у Будапешті (Угорщина), щоб «спробувати покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною».

Більше інформації – в новині.

А Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув у Вашингтон.

У вересні щонайменше 214 цивільних осіб загинули, а 916 отримали поранення внаслідок російської агресії проти України, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

97% жертв зафіксовані на підконтрольній уряду України території - загиблі та поранені зафіксовані у 16 областях України та в Києві.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 жовтня відбулося 146 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 42 боєзіткнення, на Олександрівському - ще 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 жовтня – в новині.

У Генштабі також повідомили, що на території Покровська і на його околицях Сили оборони проводять контрдиверсійні і стабілізаційні заходи. Також там триває активна оборона.

За період операції, що почалася 21 серпня, українські захисники звільнили 182,2 квадратних кілометри Покровського району. Ще 230,1 кв. км зачистили від ДРГ.

Подробиці – в новині.

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій ЗСУ та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

"У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", - прокоментували в Генштабі.

Вранці 16 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни, повідомляє ОК “Південь”.

Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Через складну ситуацію в енергосистемі України в частині областей сьогодні застосовували аварійні відключення світла, які наразі скасували.

Як повідомлялося, російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях.

Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві. Докладніше можна прочитати в матеріалі LB.ua "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".

Когенераційні установки, які влада Києва закупила торік для забезпечення альтернативним живленням об'єктів критичної інфраструктури, досі перебувають на етапі встановлення.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київської міської ради 9 жовтня, пише LB.ua в матеріалі про підготовку до опалювального сезону в Києві “Тепло не буде”.

Інформацію про заплановані терміни інсталяції КГУ озвучив директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко. “Роботи зі встановлення когенераційних установок на об'єкти критичної інфраструктури столиці тривають. Зараз вони на завершальній стадії. І ми це зробимо до грудня 2025 року, як і обіцяли», – заявив Науменко депутатам Київради. За його словами, тривалість процесу облаштування КГУ пов'язана з тим, що ці установки матимуть другий рівень захисту від ударів.

Докладніше – в новині.

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Дипломати запевнили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого. Родині загиблого надають необхідну підтримку та займаються підготовкою до репатріації тіла до України.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!