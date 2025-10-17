Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
За тиждень поліція Херсонщини провела 39 евакуаційних заходів
За тиждень поліція Херсонщини провела 39 евакуаційних заходів

За цей час було евакуйовано 39 громадян.

За тиждень поліція Херсонщини провела 39 евакуаційних заходів
Поліцейські евакуювали трьох людей із Берислава
Фото: Скріншот з відео

Протягом минулого тижня, з 10 по 16 жовтня, поліція Херсонської області провела 39 евакуаційних заходів. 

Про це повідомив начальник поліції Херсонщини Роман Козьяков.

“Правоохоронці вивезли 39 громадян, серед яких одна дитина”, - додав Козьяков.

Також за цей час за фактами російських обстрілів внесено відомості в ЄРДР по 148 провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України. Крім того, було проведено 324 огляди місць обстрілів.

Начальник поліції Херсонщини розповів, що на деокупованій території Херсонської області задекларовано 213 одиниць зброї та 30714 боєприпасів. Серед них - 111 одиниць автоматичної зброї, десять нарізних мисливських карабінів та рушниць, 77 гладкоствольних рушниць, 15 пістолетів. 

Також громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї: сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.
