Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині

Близько 17 тисяч людей опинилися без електропостачання.

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району на Чернігівщині. Без світла залишилися близько 17 тисяч людей.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

"Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", ідеться у повідомленні.

Наразі енергетики працюють над відновленням.