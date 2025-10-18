Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району на Чернігівщині. Без світла залишилися близько 17 тисяч людей.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".
"Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", ідеться у повідомленні.
Наразі енергетики працюють над відновленням.
- Ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждала жінка.