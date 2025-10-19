Головне за ніч та ранок неділі, 19 жовтня: удари по Слов’янську, понад 220 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.
На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще тисячу російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 28 кораблів, 428 літаків та близько 1 130 180 військових.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
Уночі 19 жовтня росіяни атакували ударним БпЛА місто Слов’янськ, унаслідок атаки руйнувань зазнав дитячий садок.
За словами начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха, минулося без постраждалих.
У ніч на 19 жовтня РФ атакувала Україну 62 ударними безпілотниками.
Сили ППО знищили 40 ворожих дронів, інформують Повітряні сили.
Докладніше – в новині.
У ніч на 19 жовтня на газопереробному заводі в російському місті Оренбург сталася пожежа після атаки безпілотників.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що перед пожежею мешканці чули серію вибухів — від п’яти до семи. Через інцидент оренбурзький аеропорт тимчасово призупиняв роботу, припинивши прийом і відправлення рейсів.
Оренбурзький газопереробний завод є одним із ключових елементів російської газової інфраструктури та вважається найбільшим газохімічним комплексом у світі. Його річна потужність становить близько 37,5 мільярда кубометрів газу.
Крім того, очевидці повідомляють, що через атаку дронів у Новокуйбишевську горить нафтопереробний завод. Мешканці міста в Самарській області публікують кадри великого стовпа диму, який, за їхніми словами, піднімається з "Новокуйбишевського нафтопереробного заводу", що належить компанії "Роснафта".
Путін під час телефонної розмови минулого тижня з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю, пише The Washington Post.
За словами джерел, Путін висунув цю умову як необхідну для завершення війни і натякнув, що в обмін на Донеччину готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
Дехто в адміністрації Трампа розцінив вимогу Путіна як "певний прогрес" порівняно з вимогами, які той висував під час серпневої зустрічі в Анкориджі. За даними видання, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф навіть наполягав, щоб українська делегація погодилась на передачу Донецької області, аргументуючи це тим, що "регіон здебільшого російськомовний" — теза, яку у Києві назвали відверто проросійською.
Більше інформації – в новині.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося!